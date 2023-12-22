Умерла участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко

Участница шоу «Пацанки», 21-летняя Диана Янголенко, скоропостижно ушла из жизни. Об этом 22 декабря сообщается в паблике «ВКонтакте», посвященном телешоу.

Источник сообщил, что трагедия произошла в гостиничном номере после того, как Янголенко выпила алкоголь, смешанный с галлюциногенными грибами. В каком городе находится гостиница, не уточняется. В Telegram-канале, где сообщаются новости о телешоу, указано, что о смерти участницы сообщил ее молодой человек.

За несколько дней до этого имя девушки попало в заголовки СМИ, когда выложила свою фотографию в соцсети, сообщив, что намерена отправиться в зону спецоперации «медичкой». При этом было ли это так на самом деле, или являлось способом привлечь внимание аудитории, не ясно.

При этом мама Дианы, Татьяна Адысоева, на вопрос о смерти дочери от журналистов ИА «Регнум» заявила, что ничего не знает о случившемся и «никаких комментариев про этот бред давать не будет», сообщается в Telegram-канале СМИ.