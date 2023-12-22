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Польша собирается укрепить ограждение на границе с Белоруссией

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Фото: TASS/EPA/ARTUR RESZKO
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Возведенное Польшей на границе с Белоруссией ограждение планируется укрепить. Об этом 22 декабря сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.

«Заграждение [на границе с Белоруссией] не выполняет свою функцию. Оно не обеспечило полную безопасность нашей границы. Его будут развивать и совершенствовать для большей эффективности», — рассказал он в эфире радиостанции Radio Zet.

Также он рассказал, что в ближайшее время будут предприняты шаги по кадровому усилению пограничной службы на границе. Министр добавил, что проверка ограждения будет «очень тщательной».

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В начале октября Кирвиньский, представляющий оппозиционную партию «Гражданская платформа», также подчеркивал необходимость усиления границ с Белоруссией. Он говорил, что ограждение необходимо оснастить лучшими телеинформационными системами, а также указывал на то, что заграждение недостаточно высокое и недостаточно углублено в землю. Ранее оппозиция республики голосовала против строительства.

Ранее, 1 мая, PAP со ссылкой на пресс-секретаря польской погранслужбы Анну Михальскую сообщило, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения. Михальская подчеркнула, что барьер записывает всё, что происходит на границе.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в Евросоюз. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их в еврозону. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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