Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией

Польша на границе с Белоруссией возвела электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения. Об этом сообщает 1 мая PAP со ссылкой на пресс-секретаря польской погранслужбы Анну Михальскую.

По ее словам, не хватает лишь 150 м заграждения на последнем участке, где помехой в возведении забора является естественный ландшафт.

«Почти весь барьер уже действует, и мы имеем полную запись того, что происходит на границе», — сказала Михальская, добавив, что забор позволит пограничникам объективно оценивать количество попыток проникновения на территорию Польши.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

О планах Польши построить забор на границе с Белоруссией стало известно в том же году.