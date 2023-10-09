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Польская оппозиция предложила усилить заграждение на границе с Белоруссией

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Возведенное на границе с Белоруссией электронное ограждение необходимо усилить. Об этом 9 октября сообщил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии республики «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский.

«Надо снова подготовить это заграждение, усилить его лучшими телеинформационными системами. Проблема этого заграждения состоит в том, что оно слишком низкое, неглубоко вкопано в землю и недостаточно оборудовано телеинформационными системами», — передает слова политика в эфире сайт радиостанции MF FM.

Кервиньский подчеркнул, что не является противником забора на границе и не против поддержания там безопасности. Польская оппозиция ранее голосовала против строительства заграждения. Комментируя этот момент, Кервиньский назвал эту позицию скепсисом по отношению к политике правящей партии.

«Мы говорили о том, что если правительство «Права и справедливости» будет строить заграждение, то никакого заграждения не построят. Они построили не заграждение, а лишь забор», — подчеркнул представитель польской оппозиции.

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Ранее, 1 мая, PAP со ссылкой на пресс-секретаря польской погранслужбы Анну Михальскую сообщило, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения. Михальская подчеркнула, что барьер записывает всё,что происходит на границе.

Позже, 6 октября, стало известно, что на саммите Евросоюза (ЕС) в Гранаде Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Моравецкий отметил, что именно позиция Польши сдержала процесс принудительной релокации нелегальных мигрантов. Он предложил Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в Польше нет социальной помощи для мигрантов.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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