Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов

На саммите Евросоюза (ЕС) в Гранаде Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Об этом 6 октября сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции.

«Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции», — сообщил Моравецкий журналистам.

Он подчеркнул, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию и теперь в итоговых документах отсутствует пункт, касающийся миграции.

Моравецкий отметил, что именно позиция Польши сдержала процесс принудительной релокации нелегальных мигрантов. Он предложил Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в Польше нет социальной помощи для мигрантов.

Ранее в этот день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им соглашение по распределению нелегальных мигрантов. При этом он подчеркнул, что Будапешт будет защищать свои границы от мигрантов. Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» в этот же день отметил, что Орбан обеспокоен миграционным кризисом, в связи с тем что республика в определенный момент может не справиться с потоком украинских беженцев.

До этого, 20 сентября, СМИ со ссылкой на правительство республики сообщили, что Польша планирует сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на украинских беженцев.

Миграционный пакт ЕС предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа — выплату в общий фонд средств на их содержание. В июне Венгрия и Польша выступили против него.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.