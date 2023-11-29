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Вытесненный польскими силовиками беженец умер на белорусской территории

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Фото: Государственный погранкомитет Республики Беларусь
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Беженец, которого через границу вытеснили польские силовики, умер на белорусской территории. Об этом 29 ноября сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Польские пограничники 28 ноября в очередной раз с применением физической силы вытеснили на территорию Беларуси в Каменецком районе [Брестской области] двух граждан Афганистана», — сказано в сообщении.

Как отмечается, у пограничного заграждения иностранцы обнаружили еще одного беженца в истощенном состоянии. Мужчина сказал, что польские силовики специально вытеснили его одного, чтобы некому было оказать помощь.

«Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия медицинских работников. Однако к их приезду беженец скончался», — уточнили в ведомстве.

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Ранее, 9 октября, секретарь крупнейшей польской оппозиционной партии республики «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский заявил, что необходимо усилить возведенное на границе с Белоруссией электронное ограждение. В мае сообщалось, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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