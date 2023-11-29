Вытесненный польскими силовиками беженец умер на белорусской территории
Беженец, которого через границу вытеснили польские силовики, умер на белорусской территории. Об этом 29 ноября сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Польские пограничники 28 ноября в очередной раз с применением физической силы вытеснили на территорию Беларуси в Каменецком районе [Брестской области] двух граждан Афганистана», — сказано в сообщении.
Как отмечается, у пограничного заграждения иностранцы обнаружили еще одного беженца в истощенном состоянии. Мужчина сказал, что польские силовики специально вытеснили его одного, чтобы некому было оказать помощь.
«Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия медицинских работников. Однако к их приезду беженец скончался», — уточнили в ведомстве.
Ранее, 9 октября, секретарь крупнейшей польской оппозиционной партии республики «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский заявил, что необходимо усилить возведенное на границе с Белоруссией электронное ограждение. В мае сообщалось, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.
Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.