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Что делать при включении банковской карты в транспортный стоп-лист

Россиянам рассказали, как исключить банковскую карту из транспортного стоп-листа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Еще в начале 2010-х годов для оплаты проезда в общественном транспорте в основном использовались наличные. Сейчас пассажирам достаточно приложить к терминалу карту или телефон. Однако те, кто часто передвигается по городу на метро, трамваях и автобусах, могут столкнуться с проблемой попадания карты в стоп-лист. О том, почему это происходит и как ее оттуда исключить, читайте в материале «Известий».

Что такое транспортный стоп-лист

Стоп-лист — это база данных банковских карт, которая составляется компанией-перевозчиком. В нее попадает пластик, с которого не удалось списать деньги за билет на автобус, трамвай, метро и другие виды городского транспорта. По сути, это список должников, которые не оплатили проезд.

После того, как карта попала в стоп-лист, ею не получится воспользоваться для оплаты поездок, пока оператор не исключит ее из черного списка. При этом ограничения накладываются только на одну карту, поэтому пассажир сможет беспрепятственно приобрести билет с помощью другого пластика, если на нем достаточно средств.

Причины попадания карты в транспортный стоп-лист

Основная причина попадания карты в транспортный стоп-лист — недостаток средств на счету во время списания платы за проезд. Дело в том, что терминалы в автобусах и трамваях только регистрируют платеж, но не проводят его. Обмен данными с банком и обработка операции может занять некоторое время: иногда деньги снимают через несколько часов после поездки или на следующий день. Поэтому, если на момент списания сумма на карте будет меньше необходимой, оплата не пройдет, а пластик окажется в стоп-листе.

Иногда ошибка происходит из-за технического сбоя на стороне банка или перевозчика, и недостаток средств тут ни при чем. Однако для транспортной системы пассажир всё равно становится должником, а его карта попадает в черный список. Существуют и другие причины, по которым не удается оплатить проезд.

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Так, некоторый пластик не поддерживает систему бесконтактной оплаты. На «правильных» картах должен быть значок PayPass или PayWave. Также в российском городском транспорте не принимают карты, выпущенные за рубежом.

Случаются и чисто технические трудности, например, связанные с повреждением чипа карты или окончанием ее срока действия. Некоторые пассажиры прикладывают к терминалу не один пластик, а весь кошелек с несколькими картами. Это также затрудняет оплату, потому что система не понимает, откуда списывать средства. Кроме того, платеж может не пройти из-за того, что пластик слишком быстро убрали от терминала или прислонили недостаточно плотно. Поэтому лучше не убирать карту, пока на валидаторе не появится подтверждение операции.

Как понять, что карта в стоп-листе

Если карта попала в черный список, то при следующей поездке на терминале появится надпись «Карта в стоп-листе». Заранее узнать об этом можно из истории платежей: если оплата не прошла, то скорее всего воспользоваться пластиком какое-то время не получится. Насторожиться стоит и в том случае, если после поездки банк так и не прислал уведомление о списании.

Кроме того, проверить наличие задолженности можно в личном кабинете на сайте перевозчика. В каждом регионе этим занимается своя компания. Чтобы найти нужный онлайн-ресурс, можно воспользоваться специальным сервисом. В форме требуется ввести город, в котором не удалось оплатить поездку, а система выдаст название оператора и ссылку на него.

Как убрать карту из стоп-листа

Если карта попала в стоп-лист, простого пополнения баланса будет недостаточно для погашения задолженности. Разблокировать ее можно в личном кабинете на сайте перевозчика. Для этого потребуется зарегистрироваться, найти раздел с историей поездок и оплаты, ввести номер карты и погасить задолженность со счета, на котором точно есть средства. После этого в течение суток карта будет снова доступна для оплаты проезда.

Помочь с выводом пластика из черного списка также может банк, в котором он выпущен. Для этого нужно позвонить на горячую линию или написать в чат техподдержки и попросить повторить отклоненную операцию. Перед этим следует убедиться, что на счету есть нужная сумма. В приложениях некоторых кредитных организаций эту процедуру можно провести самостоятельно.

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Если проблемы возникли при оплате с помощью телефона, алгоритм действий будет еще проще. Достаточно удалить карту из платежного приложения и привязать ее заново. Так как при этом создается новый виртуальный счет, гаджет можно будет снова использовать в городском транспорте.

Однако стоит учитывать, что плата за проезд спишется с того же счета, поэтому перед разблокировкой его необходимо пополнить.

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