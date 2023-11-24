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Какие скидки и льготы для пассажиров действуют в метро Москвы

Москвичам рассказали о способах сэкономить на поездках в метро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ежедневно услугами метро пользуются миллионы пассажиров. Для них Московский метрополитен предлагает разные льготы и скидки. Как сэкономить на поездках в метро Москвы, рассказывают «Известия».

Проезд в метро Москвы — оплата по биометрии

В столице продолжают развивать сервис по оплате проезда в метро по биометрии. Для тех, кто уже перешел на этот способ оплаты, город предоставляет скидки. До конца года стоимость одной поездки по биометрии составляет 50 рублей, а с привязанной картой «Мир» — 40 рублей. Таким образом можно сэкономить в месяц до 700 рублей по сравнению с обычной картой «Тройка». Проезд по ней с октября подорожал до 54 рублей.

Новый способ оплаты появился в столичной подземке в 2021 году. И на сегодня он остается самым выгодным. Для прохода пассажиру необходимо подойти к турникету с черным стикером «Оплата по биометрии» и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся со счета автоматически.

Однако сначала нужно привязать свою фотографию и банковскую карту к сервису через приложение «Метро Москвы».

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Проезд в метро Москвы — бесплатные пересадки

Москва стала первым городом в России, где действует уникальный сервис с бесплатными пересадками для пассажиров. Изначально пересадки были бесплатными только между метро, МЦК и МЦД. С 1 сентября 2021 года мэр столицы Сергей Собянин объявил о бесплатных пересадках на всем общественном транспорте города.

В текущем году ничего не поменялось, условия остались прежние. В пределах 90 минут все пересадки между метро, автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов бесплатны. Причем с прошлого года появилась возможность бесплатно менять транспорт внутри одного маршрута.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо привязать карту «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение нескольких часов. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия может составить порядка 11 тыс. рублей.

Помимо этого, в приложении можно отслеживать баланс карты, пополнять ее онлайн и совершать другие операции.

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Проезд в метро Москвы — льготы для учащихся

С начала 2023 года еще появился новый льготный проездной на 30 и 90 дней. Он предназначен для школьников, студентов-очников вузов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, которые учатся или зарегистрированы в Москве. Воспользоваться льготой можно по карте москвича.

А с 1 сентября ввели льготный проезд для дошкольников семи лет. Теперь родители воспитанников детского сада смогут пополнять абонемент на карте москвича и ежемесячно экономить более 2 тыс. рублей. До этого надо было оплачивать полную стоимость проезда.

Кроме того, на МЦД в пригородной и дальней зоне для школьников, студентов и дошкольников семи лет предусмотрена скидка 50% на пригородный железнодорожный транспорт. Билет со льготным тарифом оформляется в кассе перед поездкой.

Проезд в метро Москвы — действующие акции

Московский метрополитен также проводит многочисленные акции для пассажиров. Так, в ноябре 2020 года была запущена акция «Время ранних». В утренние часы по ней можно было ездить со скидкой до 50% на Таганско-Краснопресненской, Некрасовской линиях и на Казанском направлении ж/д. Позднее акцию продлили до 31 марта 2023 года. Больше чем за два года пассажиры смогли сэкономить до 700 млн рублей.

С 1 января в метро запустили еще одну акцию — для владельцев карты «Мир». Чтобы стать ее участником, пассажирам необходимо оплатить проезд с помощью телефона или по биометрии. После оплаты автоматически начисляется кешбэк в размере 10 рублей за каждую поездку. Продлится акция до 31 декабря 2023 года.

Помимо этого, при оплате проезда в метро по карте «Мир» владельцы получают бонусные баллы. Их можно накапливать и использовать для получения дополнительных скидок или бонусов в других местах в течение года после начисления.

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