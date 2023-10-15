Ликсутов оценил работу сервиса оплаты проезда в Москве с помощью биометрии

С 2021 года пассажиры городского транспорта совершили более 80 млн проходов по биометрии, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили оплату по биометрии сразу на всех станциях метро. Столица стала первым в мире городом, где этот платежный сервис заработал в таком масштабе», — заявил он.

Ликсутов добавил, что система оплаты по распознаванию лица является полностью российской разработкой. «Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», — уточнил заммэра.

По его информации, в рабочий день сервисом пользуются порядка 140 тыс. раз. В настоящее время оплата проезда по биометрии доступна на всех станциях метро и МЦК, а также на «Аэроэкспрессе» и регулярном речном транспорте. Планируется запуск технологии на МЦД и наземном городском транспорте.

Чтобы оплатить проезд по биометрии, пассажиру нужно посмотреть в камеру, установленную на турникете, — средства спишутся со счета автоматически. Для этого предварительно необходимо подключиться к сервису в приложении «Метро Москвы».

Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова назвала запуск в 2021 году системы оплаты проезда по биометрии «цифровой революцией» в билетной транспортной системе столицы. «Уверена, что технологичная новинка задаст вектор дальнейшего развития билетных систем не только Москвы, но и других городов. Горожанам дали возможность отказаться от физических носителей в виде транспортной или банковской карты, не обращаться в кассы», — отметила Цветкова. При этом, продолжила она, пассажиры всегда могут выбрать, какой способ оплаты использовать. «Таким образом сложившиеся привычки любителей более консервативных видов оплат также учтены», — подчеркнула эксперт.