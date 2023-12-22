Песков назвал неприемлемым использование активов РФ для помощи Киеву

Те, кто пытается реализовывать схему использования замороженных активов РФ для помощи Украине, должны понимать, что Россия не оставит их в покое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 22 декабря.

«РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное, и европейцы, американцы прекрасно это понимают, это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал», — ответил Песков на вопрос журналистов.

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