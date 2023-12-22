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В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов на выборы президента РФ

Песков: кандидаты в президенты России реализуют свое право в соответствии с законодательством РФ
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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На грядущих выборах президента России кандидаты реализуют свое право в соответствии с законодательством РФ, заявил 22 декабря журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выдвижение от ЛДПР лидера фракции Леонида Слуцкого и от КПРФ члена президиума ЦК партии Николая Харитонова кандидатами на выборы президента.

«Всё происходит в строгом соответствии с нашим законодательством, они реализуют свое право, речь идет об избирательной кампании», — сказал он.

Песков также добавил, что выдвинуть свою кандидатуру могут и самовыдвиженцы.

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Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ действующий глава России Владимир Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

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