В Госдуме назвали США главными мошенниками на международной арене

Действия США, касающиеся передачи российских замороженных активов Киеву, характеризуют администрацию американского президента Джо Байдена как главных мошенников на международной арене. Об этом «Известиям» 22 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников писала, что администрация Байдена начала обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине на фоне ослабевающей поддержки со стороны Запада.

«Это лишний раз показывает, что США — глобальный мошенник на международной площадке. Мошенник, который обманывает всех и вся по различным направлениям. <...> Сегодня они нарушают все международные нормы и правила, которые были раньше незыблемыми. Но сегодня Байден и его команда считают, что они могут решать задачи любыми способами, независимо от того, как к этому относится международное сообщество», — сказал Водолацкий.

Депутат отметил, что если коллективный Запад по итогу начнет передавать Украине замороженные российские активы, то ни о каком доверии и дальнейшем сотрудничестве речи уже быть не может.

«У Украины уже всё заложено на века, все их земли, все их оборотные средства и даже правнуки [президента Украины Владимира] Зеленского будут отдавать эти долги. Поэтому всё, что сегодня делает команда Байдена вместе со своими сателлитами, — это выходящая за рамки понимания ситуация, которая бумерангом прилетит в европейские страны и потом достанет США», — подытожил Водолацкий.

Ранее, 20 декабря, газета Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных активов РФ путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы предложения назвали решение о передаче российских активов якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

На следующий день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры.

Кроме того, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением о запуске процедуры по принятию превентивных мер на решение США о конфискации российских активов, чтобы РФ со своей стороны могла также конфисковать активы Соединенных Штатов, находящиеся в России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.