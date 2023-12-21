Суд приговорил фигурантов дела Абызова к тюремным срокам от 5 до 12 лет

Преображенский суд Москвы приговорил фигурантов дела бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова к срокам тюремного заключения от 5 до 12 лет. Об этом 21 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Самому Абызову путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По решению суда, Максим Русаков приговорен к 12 года годам тюремного заключения, Сергей Ильчев и Александр Пелипасов — к девяти, Николай Степанов, Галина Фрайденберг (колония общего режима), Инна Пикалова (колония общего режима) — к восьми, Руслан Власов — к пяти (колония общего режима), Екатерина Заяц — к пяти годам и шести месяцам (колония общего режима), Олег Серебренников — к пяти (колония общего режима), Яна Балан и Оксана Роженкова — освобождены из зала суда, каждой назначен штраф по 4 млн рублей.

Все они в зависимости от роли обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации незаконно полученных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Кроме того, с Абызова и ряда других фигурантов суд постановил взыскать имущества на 1 млрд 500 млн рублей. Помимо недвижимости в Москве и Новосибирске, суд так же взыскивает ценные бумаги и валюту с Абызова и нескольких других фигурантов.

В суде установлено, что Абызов не позднее апреля 2012 года совместно со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество в целях завладения денежными средствами ОАО «Сибэко» и РЭС.

Как проинформировал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, в целях завладения денежными средствами компаний, обслуживающих энергетические объекты было создано преступное сообщество, которое состояло из двух функционально и территориально обособленных групп.

«Абызов, занимая государственно должность, вопреки законам, запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских фирм. Речь, в частности, о совершенной в феврале 2018 года сделке по продаже акций «Сибэко». Фигуранты извлекли преступный доход в размере 32,5 млрд рублей, часть которого легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж», —сообщил он.

Гособвинение запрашивало экс-чиновнику 19,5 лет лишения свободы. В основе уголовного дела в отношении него и других фигурантов лежало хищение 4 млрд рублей у компаний «Сибэко» и РЭС.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. Позднее, в сентябре 2021 года, суд взыскал с экс-министра в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.

Абызов был арестован весной 2019 года, срок содержания под стражей неоднократно продлевался.