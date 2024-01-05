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Политолог спрогнозировал рост правых настроений в Европе в 2024 году

Политолог Денисов: 2024 год покажет рост правых настроений в Европе
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Фото: Getty Images/Rawf8
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В странах коллективного Запада в 2024 году будет прослеживаться тенденция повсеместного роста правых настроений и усталости общества от украинского конфликта. Об этих и других явлениях, которые могут ждать мировую политическую арену в 2024 году, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

«Мы увидим новые кейсы, новые истории, связанные с избирательными кампаниями в странах коллективного Запада, и в этом отношении они, конечно, будут сильно отличаться от предыдущих, особенно тем, что и правые, зачастую популистские, партии будут набирать больше голосов. Абсолютные тотальные популисты будут набирать больше голосов, в этом отношении уже есть очевидные хорошие примеры», — сказал Денисов.

По его словам, такие тенденции будут экстраполироваться на многие европейские страны.

«Люди в Европе устали от тотальной конфронтации, которая разворачивается не только среди государств между коллективным Западом и Россией, но в первую очередь в информационном поле. Как раз эти люди являются ключевым объектом работы информационных каналов», — отметил политолог.

Как демонстрируют социологические опросы, напомнил эксперт, в европейских странах появляется всё больше людей, которые выступают за скорейшее разрешение конфликта на Украине и за то, что поддержку Киеву оказывать уже нецелесообразно. По мнению Денисова, эти настроения будут расти, потому что никаких реальных результатов ни Украина, ни ее ключевые западные партнеры не смогли продемонстрировать в прошедшем году и это сохранится и в 2024-м.

Кроме того, как добавил политолог, вряд ли в новом году стоит ожидать завершения конфликта, поскольку до сих пор не существует плана мирного урегулирования, который бы удовлетворил все стороны.

«Максимум, на что мы можем рассчитывать, — это тактического характера переговоры по некоторым аспектам. В первую очередь по вопросам снижения интенсивности боевых действий либо ключевых объектов этих боевых действий. Относительно же комплексного проекта урегулирования — конечно же нет. В настоящий момент нет ни одного плана, который бы удовлетворял потребности и одной и другой стороны. Без поражения одной из сторон те имеющиеся планы, цели, задачи не могут стать основой для переговорного процесса и, соответственно, для урегулирования конфликта», — резюмировал Денисов.

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2023 год ознаменовался усилением правых настроений в европейских государствах. Так, на прошедших осенью парламентских выборах в Словакии победу одержала оппозиционная партия ныне действующего премьер-министра страны Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer). По итогам выборов в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, а в Польше вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, тем самым сформировав большинство в сейме (нижней палате парламента) и утвердив кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.

Кроме того, многие зарубежные СМИ, в частности издание The Hill, писали, что всё больше стран коллективного Запада заявляет об усталости от конфликта на Украине, а всё больше людей выступает против поддержки Киева.

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