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Эксперты в США усомнились в возможности Украины победить в конфликте

Hill: действия ВС России не оставляют шансов ВСУ на победу в конфликте
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Тактика Вооруженных сил (ВС) России не оставляет шансов украинской армии, а Запад снова разочарован результатами контрнаступления, заявил обозреватель Том Мокаитис для The Hill.

Как отмечается в публикации, ВС РФ имеют превосходство в авиации, ракетах и артиллерии. Это в свою очередь позволяет давать отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) и вместе с тем наносить ущерб инфраструктуре.

По мнению автора, украинские войска не смогли рационально воспользоваться поддержкой западных стран.

«Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца», — отметил Мокаитис 25 сентября.

Обозреватель также вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед ООН, заявил о важности дополнительной помощи для победы над Россией. Однако он считает, что помощь не решит исход конфликта.

Мокаитис выразил мнение, что вариантом окончания конфликта могут стать переговоры, но на текущем этапе это потребовало бы, чтобы Киев смирился с переходом территорий под российский контроль.

«Гораздо более вероятным сценарием будет замороженный конфликт по корейскому варианту. В таком случае обе стороны наращивали бы свои силы и время от времени вступали бы в боевые действия, при этом избегая серьезной конфронтации», — высказался он.

Также он указал на то, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки Киева.

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О том, что украинское контрнаступление вряд ли достигнет своих стратегических целей на южном фронте, написали 22 сентября журналисты The New York Times Хелен Купер и Джулиан Барнс. Они обратили внимание на заявления некоторых официальных лиц США, которые сообщили, что вскоре ВСУ будет труднее продолжать наступление из-за погодных условий.

В тот же день Зеленский в ходе своей поездки в США заявил о продолжении контрнаступления осенью и зимой. По его словам, ВСУ усвоили урок прошлого года, когда они приостановили большинство наступательных операций на несколько месяцев в этот период.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в свою очередь, сообщил, что США сомневаются в возможности украинской армии преодолеть российскую оборону. По его словам, у ВСУ нет шансов на победу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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