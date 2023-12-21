Реклама
Прямой эфир
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США
Общество
Пострадавшим от агрессии Украины детям будут выплачивать по 100 тыс. рублей
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк
Сюжет:

Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

0
Фото: REUTERS/Scott Morgan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил бывшего американского лидера Дональда Трампа с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. Соответствующая графика опубликована 20 декабря на странице штаба в соцсети X (бывший Twitter).

На рисунке перечислены три цитаты 45-го президента США рядом с цитатами Гитлера.

«Иммигранты «отравляют кровь нашей страны»», — заявлял Трамп, а ниже приведена частичная цитата Гитлера о том, что «заражение крови Германии низшей расой» приведет к ее падению

«Это не совпадение», — подписали изображение в штабе Байдена.

Как отмечает издание Politico, несколько лет назад сравнение политического оппонента с Гитлером в США было почти под запретом, но теперь для Демократической партии это стало рутиной.

Предвыборный штаб Байдена за последние несколько недель несколько раз связывал заявления Трампа с Гитлером, после чего республиканец высмеял это сравнение. Однако на этой неделе Трамп снова заявил, что иммигранты «уничтожают кровь нашей страны».

Накануне Байден назвал своего предшественника Трампа мятежником. Так он оценил события января 2021 года, которые произошли в Вагшингтоне.

До этого, 19 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. По мнению инстанции, доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года.

Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Ноль влияния: почему четвертое обвинение не отразится на поддержке Трампа
И на что делают основную ставку противники экс-главы Белого дома

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023