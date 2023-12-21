Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил бывшего американского лидера Дональда Трампа с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. Соответствующая графика опубликована 20 декабря на странице штаба в соцсети X (бывший Twitter).

На рисунке перечислены три цитаты 45-го президента США рядом с цитатами Гитлера.

«Иммигранты «отравляют кровь нашей страны»», — заявлял Трамп, а ниже приведена частичная цитата Гитлера о том, что «заражение крови Германии низшей расой» приведет к ее падению

«Это не совпадение», — подписали изображение в штабе Байдена.

Как отмечает издание Politico, несколько лет назад сравнение политического оппонента с Гитлером в США было почти под запретом, но теперь для Демократической партии это стало рутиной.

Предвыборный штаб Байдена за последние несколько недель несколько раз связывал заявления Трампа с Гитлером, после чего республиканец высмеял это сравнение. Однако на этой неделе Трамп снова заявил, что иммигранты «уничтожают кровь нашей страны».

Накануне Байден назвал своего предшественника Трампа мятежником. Так он оценил события января 2021 года, которые произошли в Вагшингтоне.

До этого, 19 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. По мнению инстанции, доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года.

Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.