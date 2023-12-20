Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Словакии заявил о возможном вето на членство Украины в НАТО
Происшествия
Украинские боевики с беспилотника атаковали машину скорой помощи в ДНР
Мир
Байден заявил о выполнении Мадуро соглашения с США
Общество
Замглавы УМВД по Красносельскому району Петербурга доставили в СК на допрос
Интернет и технологии
Глава Минцифры открыл тестовую зону 5G на выставке-форуме «Россия»
Мир
США обновили механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть
Мир
В Японии выразили заинтересованность в заключении мирного договора с РФ
Мир
Блинкен заявил об обязанности Израиля минимизировать жертвы среди населения Газы
Мир
На Украине в список «спонсоров войны» внесли китайскую строительную компанию
Мир
Блинкен сообщил о намерении США продолжать диалог с КНР с позиции силы
Мир
РФ выступила против политизации вопроса о гумпомощи Афганистану
Мир
Блинкен заявил о скором присоединении Швеции к НАТО
Общество
Начальника службы Центрального управления ФТС задержали по делу о мошенничестве
Общество
Патриарх предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов
Мир
Порошенко рассказал в раде про острую нехватку боеприпасов и дронов в ВСУ
Сюжет:

Байден назвал Трампа мятежником

0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа мятежником. Об этом он заявил 20 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

«Это очевидно. Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — сказал Байден.

Накануне Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

В ответ на это спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

Ноль влияния: почему четвертое обвинение не отразится на поддержке Трампа
И на что делают основную ставку противники экс-главы Белого дома

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечали, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

Ранее, 14 ноября, суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023