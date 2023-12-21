Американист усомнился в недопуске Трампа до праймериз

Иски американских штатов с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах имеют шаткие основания и на деле не сработают. Об этом «Известиям» 21 декабря заявил американист, историк Владимир Можегов.

Накануне газета The New York Times сообщила, что еще как минимум в 16 американских штатах вслед за Колорадо подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз (процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на выборах президента 2024 года), объяснив это причастностью бывшего американского лидера к беспорядкам в Капитолии в январе 2021 года.

«Формально они имеют право сейчас всё это говорить, но на деле, конечно, очень шаткие основания. <...> Понятно, что они пытаются это сделать на основании дел за 6 января [2021 года], но дело не работает, Трамп не осужден, и это не имеет никакого веса юридического. Так что, скорее всего, ничего у них не получится. Это только добавит Трампу очков», — считает Можегов.

К тому же американист отметил, что данные действия никак не скажутся на рейтинге экс-президента США. Как добавил Можегов, внутри американского истеблишмента идет гражданская война, которая на сегодняшний день из ментальной перетекает в реальную.

«И похоже, что действительно у демократов такая некоторая истеричная, нервозная атмосфера. Они не понимают, как справляться с Трампом. Но такие атаки, скорее всего, ни к чему не приведут, а только укрепят Трампа и его сторонников», — подытожил историк.

Ранее, 20 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз. Из документа следует, что доказательства свидетельствуют об участии экс-президента США в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Позднее спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.