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Число погибших в КНР при землетрясении возросло до 135 человек

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Фото: Global Look Press/Feng Yanrong
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Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 135. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, 113 человек погибли в провинции Ганьсу, 22 — в провинции Цинхай.

Землетрясение в Китае: что известно о погибших и пострадавших
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Позднее, 20 декабря, стало известно, что число жертв этого природного явления достигло 131, среди которых 113 погибших в провинции Ганьсу и 18 — в провинции Цинхай.

Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

19 декабря соболезнования в связи с землетрясением выразил председателю КНР Си Цзиньпину российский лидер Владимир Путин. Глава государства отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Пекине сказал, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

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