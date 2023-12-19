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В Китае 86 человек погибли в результате землетрясения

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Фото: Синьхуа
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На северо-западе Китая в провинции Ганьсу погибли 86 человек, еще 96 получили ранения. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в районе эпицентра землетрясения повреждены дома и инфраструктура, нарушены водоснабжение и электропередача, разрушены дороги.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в районе китайского города Ланьчжоу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился в 102 км на юго-запад от Ланьчжоу на глубине 35 км.

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