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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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В районе китайского города Ланьчжоу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

На сайте говорится, что эпицентр землетрясения находился в 102 км на юго-запад от Ланьчжоу на глубине 35 км.

О пострадавших не сообщается.

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В этот же день произошло землетрясение магнитудой 4,4 на юге Кемеровской области, недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш. Работа курорта продолжается в штатном режиме.

До этого, утром 14 декабря, землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на территории Амурской области. Как сообщили в якутском филиале геофизической службы СО РАН, эпицентр находился в Мазановском районе и залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях не поступало.

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