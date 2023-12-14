Жители Амурской области ощутили землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на территории Амурской области утром 14 декабря. Подземные толчки ощутили жители Ромненского округа и Октябрьского района.

По данным якутского филиала геофизической службы СО РАН, эпицентр находился в 8 км от села Углового в Мазановском районе и залегал на глубине 5 км. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В муниципальных образованиях отмечают, что информации о разрушениях не поступало. Все объекты работают в штатном режиме.

12 декабря землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали на Камчатке. Эпицентр находился в 214 км от поселка Усть-Большерецк. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.