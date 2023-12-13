На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

На сайте службы говорится, что эпицентр землетрясения находился в 214 км от поселка Усть-Большерецк на глубине 463 км.

Пострадавших и разрушений нет. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.

До этого землетрясение на Камчатке фиксировалось 14 ноября — тогда магнитуда составляла 5,2. Эпицентр землетрясения оказался всего в 85 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

Ранее, 30 октября, землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в Беринговом море. Магнитуда подземных толчков в тот раз тоже составила 5,2.