На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.
На сайте службы говорится, что эпицентр землетрясения находился в 214 км от поселка Усть-Большерецк на глубине 463 км.
Пострадавших и разрушений нет. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.
До этого землетрясение на Камчатке фиксировалось 14 ноября — тогда магнитуда составляла 5,2. Эпицентр землетрясения оказался всего в 85 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.
Ранее, 30 октября, землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в Беринговом море. Магнитуда подземных толчков в тот раз тоже составила 5,2.