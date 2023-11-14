У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Неподалеку от побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС по Камчатскому краю во вторник, 14 ноября.

«Утром 14 ноября в акватории Тихого океана зарегистрировали ощущаемое землетрясение. Оно произошло в точке с координатами 52°434 северной широты, 159°319 восточной долготы, на глубине 32 км», — сказано в сообщении.

Эпицентр землетрясения оказался всего в 85 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

По данным сейсмографов, техника зафиксировала возможность четырехбалльных толчков в отдельных районах столицы региона. Также сообщения о подземных толчках поступали из Вилючинского городского округа и из нескольких населенных пунктов Елизовского района.

В сообщении говорится, что звонки в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, об угрозе цунами в регионе не объявлялось.

Ранее, 30 октября, землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в Беринговом море. Магнитуда подземных толчков в тот раз тоже составила 5,2.