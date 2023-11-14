Реклама
Прямой эфир
Спорт
Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Общество
В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Общество
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день
Мир
Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа
Экономика
ФАС запросила данные 10 федеральных торговых сетей по ценам на яйца
Культура
Церемония прощания с Ниной Садур пройдет в Центральном доме литераторов в Москве
Мир
ЦАХАЛ показала предположительный штаб ХАМАС в туннелях под больницей в Газе
Общество
Глав компаний и госорганов стали обманывать от имени Центробанка
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неподалеку от побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС по Камчатскому краю во вторник, 14 ноября.

«Утром 14 ноября в акватории Тихого океана зарегистрировали ощущаемое землетрясение. Оно произошло в точке с координатами 52°434 северной широты, 159°319 восточной долготы, на глубине 32 км», — сказано в сообщении.

Эпицентр землетрясения оказался всего в 85 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

По данным сейсмографов, техника зафиксировала возможность четырехбалльных толчков в отдельных районах столицы региона. Также сообщения о подземных толчках поступали из Вилючинского городского округа и из нескольких населенных пунктов Елизовского района.

В сообщении говорится, что звонки в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, об угрозе цунами в регионе не объявлялось.

Фрактальная неизбежность: землетрясения смогут предсказывать за полгода
Поможет ли открытие российских ученых предотвращать трагедии, подобные разрушительному катаклизму в Турции

Ранее, 30 октября, землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в Беринговом море. Магнитуда подземных толчков в тот раз тоже составила 5,2.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023