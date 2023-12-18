На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юге Кузбасса недалеко от поселка Шерегеш. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Очаг природного явления находился в 23 км к северу от города Таштагол. В социальных сетях региона очевидцы начали публиковать кадры последствий подземных толчков, где запечатлены товары, упавшие на пол с полок в магазинах.
В дирекции горнолыжного курорта «Шерегеш» сообщили, на его работу землетрясение влияния не оказало. Там всë функционирует в штатном режиме, пишет «РИА Новости».
До этого, утром 14 декабря, землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на территории Амурской области. Подземные толчки ощутили жители Ромненского округа и Октябрьского района. Как сообщили в якутском филиале геофизической службы СО РАН, эпицентр находился в 8 км от села Углового в Мазановском районе и залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях не поступало.