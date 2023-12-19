Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в КНР

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением в республике. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — указано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия. И надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 118 человек. Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.