Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 118 человек

Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 118 человек. Об этом 19 декабря сообщает газета The Independent.

По последним данным, в провинции Ганьсу в настоящее время насчитывается 105 погибших, в соседней провинции Цинхай — 13. Кроме этого, в Цинхае в настоящее время нет связи с 20 жителями. Также известно, что еще 182 человека там получили ранения.

В зоне бедствия поврежден ряд объектов инфраструктуры, нарушены движение транспорта, связь, подача воды и электроэнергии.

Ранее в этот день сообщалось, что число жертв произошедшего землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай в Китае возросло до 116 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Власти Китая ввели в провинции Ганьсу второй из четырех возможных уровней реагирования.