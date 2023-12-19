Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек

Число жертв произошедшего ранее землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай в Китае возросло до 116 человек. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Центральное телевидение Китая.

Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 105, еще 186 получили ранения, в Цинхае погибли 11 человек. Уточняется, что в настоящее время проводятся масштабные спасательные мероприятия.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Власти Китая ввели в провинции Ганьсу второй из четырех возможных уровней реагирования.

До этого сообщалось о 111 погибших и 230 пострадвших в результате природного бедствия.