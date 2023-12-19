Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек

По меньшей мере 111 человек погибли и более 230 пострадали в результате землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Центральное телевидение Китая.

Число жертв в Ганьсу увеличилось до 100, в Цинхае погибли 11 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Отмечается, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

Власти Китая ввели в провинции Ганьсу второй из четырех возможных уровней реагирования.

Ранее в этот день сообщалось о 86 жертвах и 96 пострадавших.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в районе китайского города Ланьчжоу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился в 102 км на юго-запад от Ланьчжоу на глубине 35 км. В районе эпицентра землетрясения повреждены дома и инфраструктура, нарушены водоснабжение и электропередача, разрушены дороги.