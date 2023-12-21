Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска
Мир
На Украине признали рост противостояния между Зеленским и Залужным
Армия
Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Посол Палестины заявил о возобновлении переговоров Израиля и ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и в пригороде Николаева
Мир
Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Общество
Почти 40% россиянок заявили о готовности к экспериментам с внешностью
Мир
Суд в США оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения
Мир
Осужденный за шпионаж в РФ американец Пол Уилан заявил о предательстве США
Происшествия
Двое детей и их бабушка погибли в результате пожара в Батайске
Общество
Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве
Мир
В США указали на проблему производства снарядов для Украины и Израиля
Происшествия
Выброс пепла на высоту 1,3 км произошел на курильском вулкане Эбеко
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

На Украине признали рост противостояния между Зеленским и Залужным

0
Фото: TASS/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, накалит противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 20 декабря написало украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в офисе Зеленского отрицают причастность к установке «жучка». При этом украинский политолог Константин Бондаренко убежден, что «осадочек остался», а внимание к Залужному только растет.

Как отметил аналитик Вадим Карасев, позиция Залужного в этой истории куда предпочтительнее, чем Зеленского.

По мнению экспертов, произошедшее накалит обстановку между Залужным и руководством государства.

«Жучок» раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

Накануне бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, найденная в кабинете Залужного, была ненастоящей и является провокацией. По его словам, в обнаруженном устройстве не было средств записи и элементов питания.

В тот же день представитель хакерской группировки «Берегини» рассказал в эксклюзивном комментарии «Известиям», что всё окружение главкома ВСУ Залужного прослушивается СБУ. Известны подробности как о работе, так и о личной жизни.

18 декабря Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он добавил, что давно не был в этом кабинете. Главком ВСУ расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск

До этого, 14 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Зеленским и Залужным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023