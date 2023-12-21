На Украине признали рост противостояния между Зеленским и Залужным
Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, накалит противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 20 декабря написало украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в офисе Зеленского отрицают причастность к установке «жучка». При этом украинский политолог Константин Бондаренко убежден, что «осадочек остался», а внимание к Залужному только растет.
Как отметил аналитик Вадим Карасев, позиция Залужного в этой истории куда предпочтительнее, чем Зеленского.
По мнению экспертов, произошедшее накалит обстановку между Залужным и руководством государства.
Накануне бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, найденная в кабинете Залужного, была ненастоящей и является провокацией. По его словам, в обнаруженном устройстве не было средств записи и элементов питания.
В тот же день представитель хакерской группировки «Берегини» рассказал в эксклюзивном комментарии «Известиям», что всё окружение главкома ВСУ Залужного прослушивается СБУ. Известны подробности как о работе, так и о личной жизни.
18 декабря Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он добавил, что давно не был в этом кабинете. Главком ВСУ расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск
До этого, 14 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Зеленским и Залужным.