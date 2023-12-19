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Хакеры группы «Берегини» рассказали детали о прослушке Залужного и его окружения

Хакеры раскрыли «Известиям» детали о прослушке главкома ВСУ Залужного и его окружения
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Фото: commons.wikimedia.org
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Всё окружение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного прослушивается Службой безопасности страны (СБУ). Известны подробности как о работе, так и о личной жизни. Об этом 19 декабря рассказал в эксклюзивном комментарии «Известиям» представитель хакерской группировки «Берегини».

«Известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители минобороны Украины не афишируют», — отметил он.

По его словам, система прослушки генералов ВСУ была сформирована в минобороны Украины с 2020 года. Опубликованные записи относятся к периоду сентября-ноября 2023 года.

«Записи есть разные, речи разные, сделаны в разное время и с разными людьми. Мы не знаем, с кем конкретно генерал ВСУ Родион Тимошенко общался на этих записях, но знают сотрудники Службы безопасности Украины, у которых на компьютерах лежат такие файлы», — продолжил хакер.

Он добавил, что каждого генерала ВСУ прослушивает отдельный сотрудник СБУ, дела на военнослужащих разложены по папкам.

Ранее во вторник «Берегини» опубликовали запись разговора заместителя начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту. Он критикует действия президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за то, что те требуют от генштаба наступательных действий. Однако при такой позиции властей украинская армия терпит колоссальные потери, констатирует генерал.

По информации «Берегинь», запись сделана СБУ в ходе прослушки.

Накануне Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он добавил, что он давно не был в этом кабинете.

Главком ВСУ расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск.

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Также известно, что прослушивающие устройства нашли и у личного помощника Залужного Константина Бушуева.

При этом 14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Зеленским и Залужным.

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