Хакеры слили запись с призывом генерала ВСУ к госперевороту

Хакерская группа «Берегини» получила запись разговора заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту. Аудио появилось в распоряжении «Известий» 19 декабря.

На записи военный критикует действия президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за то, что те требуют от генштаба наступательных действий. Однако при такой позиции властей украинская армия терпит колоссальные потери.

«Давайте разбираться, что нам дороже, что дороже для Украины. Или мы продолжим попытки наступательных действий с десятками, сотнями тысяч трупов. Или заставим президента думать так, как это необходимо генеральному штабу, главкому ВСУ. Через пару месяцев, или сколько максимально получится, мы потеряем все резервы, и до Андрея Борисовича [Ермака] дойдет, что командовать верховному будет некем», — заявил Тимошенко.

Он считает, что ответственность за потери придется нести руководству армии во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. При этом, по словам Тимошенко, только военные знают, как можно добиться успеха в боевых действиях.

«Они думают признать свою вину? Нет. Президент потом спросит с Залужного, с начальника генштаба, с меня, почему у нас такие большие потери. <…> Почему мы теряем партиции, почему еще не в Ялте? Что дальше будет с нами, я думаю, вам рассказывать не надо. Не важно, кто будет зачитывать приговор. <…> Наша победа возможна лишь в том случае, если решения будут принимать военные, а не политики с бизнесом», — указал Тимошенко.

По информации «Берегинь», запись была сделана Службой безопасности Украины (СБУ) в ходе прослушки.

Накануне Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он отметил, что у него есть несколько мест, где он работает, в одном из них произошло обнаружение прослушки. Залужный добавил, что он давно не был в этом кабинете.

Также известно, что прослушивающие устройства нашли и у личного помощника Залужного Константина Бушуева.

При этом 14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Зеленским и Залужным.