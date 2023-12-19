Экс-генерал СБУ попытался представить фейковой прослушку в кабинете Залужного

Прослушка, найденная в кабинете главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, была ненастоящей и является провокацией. Об этом бывший генерал-майор Службой безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил во вторник, 19 декабря.

По его словам, в обнаруженном устройстве не было средств записи и элементов питания, пишет украинское издание «Страна.ua».

«То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи», — цитирует Ягуна RT.

Бывший генерал-майор СБУ сообщил, что во время совещаний Залужного в помещениях присутствует аппаратура, блокирующая записывающие устройства, а кабинеты проверяются регулярно, передает НСН.

Ранее в этот день представитель хакерской группировки «Берегини» рассказал в эксклюзивном комментарии «Известиям», что всё окружение главкома ВСУ Залужного прослушивается СБУ. Известны подробности как о работе, так и о личной жизни.

Ранее во вторник «Берегини» опубликовали запись разговора заместителя начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту. Он критикует действия президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за то, что те требуют от генштаба наступательных действий. Однако при такой позиции властей украинская армия терпит колоссальные потери, констатирует генерал.

По информации «Берегинь», запись сделана СБУ в ходе прослушки.

Накануне Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он добавил, что давно не был в этом кабинете.

Главком ВСУ расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск, пишет «Москва 24».

Также известно, что прослушивающие устройства нашли и у личного помощника Залужного Константина Бушуева, сообщает телеканал «Звезда».

При этом 14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Зеленским и Залужным.