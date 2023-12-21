Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном приглашении президента России Владимира Путина во Францию в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом лидер Франции 20 декабря сообщил в прямом эфире телеканала France 5.

Политик уточнил, что Путина могут в 2024 году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. На церемонию также планируется позвать президента США Джо Байдена.

Ранее, 15 декабря, Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным. Он пояснил, что если у Путина есть готовность вступить в диалог и серьезные предложения по продвижению вперед, выходу из конфликта на Украине и построению прочного мира, то есть такого, который уважает международное право и, следовательно, интересы и суверенитет Украины, то Макрон готов к возобновлению диалога.

Ранее, 23 августа, Макрон заявил, что намерен поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно». Он добавил, что в предыдущих разговорах с президентом России выступал за перестройку геополитической архитектуры Европы. При этом президент Франции подтвердил готовность вести долгосрочное противостояние с Россией, поскольку не желает поражения Украины.

В конце мая Макрон заявлял о важности вести переговоры с российскими властями для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях.

В том же месяце Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.