Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета санкций против РФ
Экономика
Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
Мир
Макрон указал на сомнения Запада по поводу будущего Украины
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Армия
Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году

Макрон допустил приглашение Путина во Францию при условии мирных переговоров
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном приглашении президента России Владимира Путина во Францию в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом лидер Франции 20 декабря сообщил в прямом эфире телеканала France 5.

Политик уточнил, что Путина могут в 2024 году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. На церемонию также планируется позвать президента США Джо Байдена.

Спрос без предложения: зачем Макрон напрашивается на саммит БРИКС
И как к этому относятся в «Пятерке»

Ранее, 15 декабря, Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным. Он пояснил, что если у Путина есть готовность вступить в диалог и серьезные предложения по продвижению вперед, выходу из конфликта на Украине и построению прочного мира, то есть такого, который уважает международное право и, следовательно, интересы и суверенитет Украины, то Макрон готов к возобновлению диалога.

Ранее, 23 августа, Макрон заявил, что намерен поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно». Он добавил, что в предыдущих разговорах с президентом России выступал за перестройку геополитической архитектуры Европы. При этом президент Франции подтвердил готовность вести долгосрочное противостояние с Россией, поскольку не желает поражения Украины.

В конце мая Макрон заявлял о важности вести переговоры с российскими властями для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях.

В том же месяце Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023