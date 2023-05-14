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Макрон призвал ЕС строить безопасность без конфронтации с Россией

Макрон: архитектура безопасности ЕС должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Opinion, опубликованном в воскресенье, 14 мая.

«Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — сказал он.

По словам французского лидера, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

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И чего ожидать от переговоров по украинской теме

Ранее, 26 апреля, офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права. В администрации отметили, что эта позиция была высказана Макроном во время его апрельского визита в Китай.

6 апреля во время переговоров с Макроном в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров. При этом председатель КНР подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и понятна, ее сутью является содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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