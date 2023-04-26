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Офис Макрона заявил о поддержке любого диалога после разговора Си и Зеленского

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине. Об этом 26 апреля заявил офис главы государства Эммануэля Макрона.

«Франция поддерживает любой диалог, который способен внести вклад в разрешение конфликта на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что эта позиция была высказана Макроном во время его апрельского визита в Китай.

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И чего ожидать от переговоров по украинской теме

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер сообщил, что направит в Киев своего специального представителя для урегулирования кризисной ситуации.

Руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил «Известиям», что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

6 апреля во время переговоров с Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров. При этом председатель КНР подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и понятна, ее сутью является содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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