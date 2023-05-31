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Макрон призвал ЕС строить отношения с Россией на максимально мирных условиях

Макрон: ЕС должен выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Страны Евросоюза (ЕС) должны выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях. Такое мнение высказал в среду, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер указал на то, что Россия всегда будет соседом ЕС.

«Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира, которое позволит нам соседствовать с Россией на максимально мирных условиях. Нельзя жить, как будто между нами океан», — сказал он на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе.

Макрон добавил, что Москва вернется на международную арену, «когда наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом».

Президент Франции отметил, что Европа должна будет вести переговоры с российскими властями, если в ближайшие месяцы появится такая возможность. Он назвал приоритетом завершение конфликта путем «выстраивания устойчивого мира».

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Ранее, 14 мая, Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

26 апреля офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права.

До этого, 23 апреля, французский лидер пообещал сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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