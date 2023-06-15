Песков оценил слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил 15 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в планах Путина нет телефонных разговоров с Шольцем и Макроном.

«Там речь (в словах Шольца и Макрона. — Ред.) идет скорее о гипотетическом намерении», — сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в Telegram-канале.

В то же время, по словам Пескова, было бы хорошо, если бы общение с Шольцем состоялось, чтобы из первоисточника узнать российскую позицию.

«Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее, 10 июня, Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.

До этого, в интервью, опубликованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger в конце мая, канцлер подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать.

В том же месяце Макрон заявил, что страны Евросоюза должны выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях. По словам французского президента, Россия вернется на международную арену, «когда наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом».