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Шольц заявил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону. На эту тему Шольц высказался в субботу, 10 июня, в Нюрнберге в ходе 38‑го съезда протестантских церквей ФРГ, трансляцию которого вел телеканал Phoenix.

«И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц напомнил, что проводил разговоры с президентом России как до начала специальной военной операции РФ, так и во время нее.

В ходе речи канцлера некоторые присутствующие призвали вернуться к переговорам по Украине. На это Шольц заявил, что «переговоры — это нормально» и вопрос состоит лишь в том, «кто с кем и о чем ведет переговоры».

На планы Шольца отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она в ироничной форме предположила, что Шольц захотел побеседовать на тему подрыва «Северных потоков».

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» — задалась она вопросом в своем Telegram-канале.

Планами провести телефонный разговор с Путиным Шольц также поделился 6 июня в интервью телеканалу RTL. Тогда он отметил, что с момента их последнего разговора прошло довольно много времени.

До этого, в интервью, опубликованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger в конце мая, канцлер подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать. В той же беседе он указал на «серьезные различия во мнениях» по Украине и на то, что, несмотря на разногласия, попытки урегулировать ситуацию не должны привести к заморозке украинского конфликта.

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В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. В свою очередь, позднее официальный представитель Кремля подтвердил готовность Путина к переговорам с Шольцем, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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