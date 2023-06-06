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Шольц сообщил о намерении вновь поговорить по телефону с Путиным

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Фото: Global Look Press/photothek.de/IMAGO/Kira Hofmann
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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился планами провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во вторник, 6 июня, в интервью телеканалу RTL, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Шольц напомнил, что с момента последнего разговора с российским лидером прошло уже довольно много времени. При этом он отметил, что сейчас для этого «неподходящее время».

Ранее канцлер уже заявлял, что планирует со временем снова обсудить с Путиным происходящие события на Украине и провести с ним телефонный разговор. В частности, в интервью, опубликованном 26 мая в газете Kölner Stadt-Anzeiger, он подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать.

В той же беседе он отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке украинского конфликта. По словам Шольца, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно.

Одновременно с этим политик указывал на «серьезные различия во мнениях» по Украине, которые проявляются в ходе таких бесед.

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Власти Германии неоднократно выражали уверенность в необходимости сохранять регулярный контакт с российским президентом «в надежде на подвижки» в кризисе на Украине. В свою очередь, в феврале этого года официальный представитель Кремля подтвердил готовность Путина к переговорам с Шольцем, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. В марте того же года Шольц рассказал, что в беседах с ним Путин всегда вежлив и друг к другу они обращаются на «вы». По его словам, их разговоры длятся час, а иногда и полтора часа. Причем как с переводом, так и на немецком языке, которым в совершенстве владеет российский лидер.

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