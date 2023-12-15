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Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным

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Фото: ТАСС/EPA/THIBAULT CAMUS
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 15 декабря о своей готовности возобновить двусторонний диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом он отреагировал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС на слова Путина, прозвучавшие накануне в ходе «Итогов года», что у них были хорошие рабочие отношения. Российский лидер рассказал, что в какой-то момент французский коллега их прекратил, и отметил свою готовность к возобновлению контактов.

«Если у президента Путина есть готовность вступить в диалог и серьезные предложения по продвижению вперед, выходу из конфликта (на Украине. — Ред.) и построению прочного мира, то есть такого, который уважает международное право и, следовательно, интересы и суверенитет Украины, я приму звонок», — приводит слова Макрона газета Le Monde.

Он указал на то, что их контакты с Путиным продолжались еще некоторое время после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

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Ранее, 23 августа, Макрон заявил, что намерен поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно». Он добавил, что в предыдущих разговорах с президентом России выступал за перестройку геополитической архитектуры Европы. При этом президент Франции подтвердил готовность вести долгосрочное противостояние с Россией, поскольку не желает поражения Украины.

В конце мая Макрон заявлял о важности вести переговоры с российскими властями для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях.

В том же месяце Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября 2022 года по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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