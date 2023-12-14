Путин рассказал о хороших рабочих отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что у него были хорошие рабочие отношения с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У нас были достаточно хорошие, добрые рабочие отношения. Я бывал во Франции, господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающиеся и двухсторонних отношений, и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать, но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил», — заявил Путин.

Президент отметил, что если интерес к возобновлению отношений есть, то он готов к этому. Путин заявил, что не уклоняется от контактов.

«Но если европейские страны, и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы», — заключил глава государства.

Ранее, 23 августа, Макрон заявил, что намерен поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно». Он добавил, что в предыдущих разговорах с президентом России он выступал за перестройку геополитической архитектуры Европы. При этом Макрон подтвердил готовность вести долгосрочное противостояние с Россией, поскольку не желает поражения Украины.

Ранее, в конце мая, Макрон заявлял о важности вести переговоры с российскими властями для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях. В том же месяце Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября 2022 года по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.