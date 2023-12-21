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Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы
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Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

Синоптик Леус: среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прошедшая среда стала самым теплым днем в столице с начала зимы, температурный фон достиг +4,1 градусов. Об этом 20 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым теплым днем с начала нынешней зимы — воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до +4,1 градусов — это на 0,5 градуса выше, чем было вчера», — написал он в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что, вероятнее всего, 20 декабря останется самым теплым днем текущего месяца.

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Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.

До этого, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3…–5 градусов и небольшие морозы.

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