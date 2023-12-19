Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели

В Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3...–5 градусов и небольшие морозы. Об этом 19 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Оттепель заканчивается. В воскресенье уже ночные температуры отрицательные, а днем около ноля. В начале следующей недели прогнозируется тенденция к понижению температуры», — сказал он «Интерфаксу».

При этом температура на следующей неделе будет выше климатической нормы на 3–4 градуса, что будет сопровождаться легкими морозами, добавил Вильфанд.

По его прогнозу, на текущей неделе в столичном регионе сохранится теплая погода с температурой на 7–8 градусов выше нормы. Среда и четверг станут самыми теплыми днями, в этот период столбик термометра достигнет +2...+4 градусов. При этом по ночам будет держаться температура около 0...+2 градусов. Со среды по пятницу ожидаются небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега.

В выходные, 23–24 декабря, приближение циклона принесет жителям столицы снег и дождь, рассказал глава Гидрометцентра. Кроме того, с воскресенья из-за понижения температуры в Москве прогнозируется очень сильная гололедица.

Накануне, 18 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что практически до конца текущей недели жителей Москвы ожидает погода с плюсовой температурой воздуха, на фоне чего в столицу придут мокрый снег и гололедица. Похолодание ожидается только в воскресенье, когда температура может понизится до –2…–4 градусов.

Днем ранее, 17 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил про очередное обновление в Москве суточного рекорда снежного покрова. высота которого на тот момент достигла 38 сантиметров. По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1941 году, тогда высота снежного покрова составляла 36 см.

В тот же день Гидрометцентр сообщил о «желтом» уровне погодной опасности, объявленном в Москве и Московской области из-за гололедицы до 16:00 19 декабря, а в Московской области — до 18:00 того же дня.