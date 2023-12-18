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Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели

Синоптик Шувалов: оттепель в Москве продержится до конца недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Практически до конца текущей недели жителей Москвы ожидает погода с плюсовой температурой воздуха, на фоне чего в столицу придут мокрый снег и гололедица. Об этом «Известиям» 18 декабря рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Оттепель в Москву пришла надолго — атлантическое тепло здесь обосновалось практически на всю неделю, по субботу включительно. Большую часть времени температура днем будет положительной — от 0 до +2 градусов. Похолодание ожидается только в воскресенье, когда температура может понизится до –2…–4 градусов», — рассказал Шувалов.

Ночные заморозки, по его словам, до –2 градусов ожидаются только в четверг и пятницу.

При этом синоптик отметил, что атмосферное давление будет снижаться каждый день примерно на 5–6 мм ртутного столба и к субботе достигнет очень низких значений — порядка 724 мм рт. ст.

«Сильного ветра в столице на этой неделе не ожидается, в основном от 3 до 8 м/c. Но отдельные порывы могут достигать 11–12 м/c», — добавил Шувалов.

Однако, по его словам, практически каждый день в течение недели прогнозируются осадки. Учитывая положительные значения температуры, преимущественно это будет мокрый снег, а временами дожди.

«Так что можно совершенно определенно говорить о том, что высота снежного покрова в Москве довольно серьезно убавится. Но сказать, что снег сойдет к Новому году, точно нельзя», — подчеркнул синоптик.

В заключение он призвал жителей столицы быть осторожнее, потому что на фоне такой погоды в городе ожидается гололедица.

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17 декабря Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности, объявленном в Москве и Московской области из-за гололедицы. Там отметили, что предупреждение будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области — до 18:00 того же дня.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице снова обновился суточный рекорд снежного покрова. Теперь его высота составляет 38 см.

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