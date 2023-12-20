Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он заявил 20 декабря на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.
«Мы говорили о том, что и в случае с Украиной, и в случае с Ближним Востоком наблюдается тенденция, когда США считают себя вправе узурпировать, монополизировать любые внешнеполитические процессы, в результате которых они несут в тот или иной регион разруху, подрыв государственности. <…> И там, и там, мы убеждены, справедливость восторжествует», — подчеркнул он.
Также он привел пример Ливии, где жертвами конфликта стали сотни тысяч граждан, а социально-экономическая сфера пришла в упадок.
15 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал украинский конфликт гибридной войной США против России. Он указал, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя, при этом в самих Соединенных Штатах знают, что Киев победить в конфликте не сможет.
До этого, 10 декабря, сенатор из США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украина будет вынуждена уступить России часть территорий страны для окончания конфликта. Также он отметил, что военная помощь Украине не окажет эффективного влияния на конфликт.
8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт.
Ранее, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.