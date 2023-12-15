Конфликте на Украине является гибридной войной, организованной США против России. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.

Пресс-секретарь президента РФ призвал США осознать свою ответственность за поддержку Киева и понять, что действия Вашингтона только продлевают конфликт.

Он указал, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя, при этом в самих Соединенных Штатах знают, что Киев победить в конфликте не сможет, отмечает американский телеканал.

«Послушайте, Америка серьезно вовлечена в этот конфликт. Даже если поддержка Запада продолжится, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству — противоречивыми», — цитирует СМИ представителя Кремля.

Ранее, 14 декабря, немецкая газета Die Zeit отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, что является фатальным для него и его страны. Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», однако сейчас все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия были напрасными.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря президент США Джо Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако отметил, что возможности Вашингтона помогать Украине приближаются к окончанию.

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.