Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию
Мир
Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии
Мир
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Мир
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов
Общество
Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году
Общество
Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Сюжет:

Европейский суд признал право частных пилотов из РФ на управление самолетом в ЕС

0
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции Евросоюза против России не запрещают гражданам РФ с частной лицензией пилотировать самолет на территории стран-участниц объединения. К такому выводу 20 декабря пришел суд ЕС.

«Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Европейском союзе», — говорится в опубликованном постановлении.

Суд напомнил, что введенные ранее антироссийские санкции, среди прочего, запретили зарегистрированным в России самолетам приземляться на европейской территории. При этом отмечается, что данный запрет относится к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом во время управления воздушным судном.

Рейсовая война: в ЕС могут объявить почти 40 самолетов авиакомпаний РФ угнанными
Кто и почему пытается незаконно изъять у российских перевозчиков лайнеры

Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что продолжение санкционного курса в отношении России погубит ЕС, разрушив благополучие его граждан.

Накануне зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

Кроме того, евродепутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек отметил в разговоре с «Известиями», что с помощью принятия 12-го пакета санкций ЕС хочет создать видимость полезной деятельности, однако эти ограничительные меры не достигли желаемого эффекта.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Они подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что Россия будет вырабатывать ответные меры.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023