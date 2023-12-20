Санкции Евросоюза против России не запрещают гражданам РФ с частной лицензией пилотировать самолет на территории стран-участниц объединения. К такому выводу 20 декабря пришел суд ЕС.

«Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Европейском союзе», — говорится в опубликованном постановлении.

Суд напомнил, что введенные ранее антироссийские санкции, среди прочего, запретили зарегистрированным в России самолетам приземляться на европейской территории. При этом отмечается, что данный запрет относится к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом во время управления воздушным судном.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что продолжение санкционного курса в отношении России погубит ЕС, разрушив благополучие его граждан.

Накануне зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

Кроме того, евродепутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек отметил в разговоре с «Известиями», что с помощью принятия 12-го пакета санкций ЕС хочет создать видимость полезной деятельности, однако эти ограничительные меры не достигли желаемого эффекта.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Они подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что Россия будет вырабатывать ответные меры.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.