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В Госдуме указали на вред для ЕС от продолжения санкционной политики против РФ

Депутат Шеремет: санкции против РФ погубят Евросоюз
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Продолжение санкционного курса в отношении России погубит Европейский союз (ЕС), разрушив благополучие его граждан. На это указал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в среду, 20 декабря.

«Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан», — отметил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

По его словам, принятие очередного пакета антироссийских ограничений лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза.

«С каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели <…> В таком негативном, упадническом режиме раздираемому распрями и скандалами Евросоюзу не протянуть и года», — сказал депутат.

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Днем ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Он отметил, что принятием всё новых рестрикций ЕС хочет перефокусировать внимание с провалов Украины на поле боя на экономические атаки. Кроме того, по его мнению, новый пакет санкций направлен против партнеров России.

По его словам, логика 12-го пакета заключается в том, что западные страны хотят сделать хуже тем партнерам РФ в мире, которые не реагировали на предыдущие 11 пакетов и продолжали сотрудничать с российскими предприятиями в том, что касается экспорта, импорта.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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