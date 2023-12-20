ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента страны. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Данные цифры она озвучила в ходе заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте органа.

«Сейчас идет активное выдвижение кандидатов в кандидаты на должность президента. На сей момент у нас уже поступили заявки 16 таких претендентов», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что данными заявками уже занимается рабочая группа под руководством заместителя председателя комиссии Николая Булаева. При этом она не исключила поступления в дальнейшем еще какого-то их количества от других претендентов.

В этой связи Памфилова указала на то, что предвыборная кампания вступила в активную фазу, и отметила готовность ЦИК к работе с новыми заявками в соответствии с установленными законом процедурами.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Согласно закону о выборах президента, для того, чтобы участвовать в них в качестве самовыдвиженца, кандидату необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек.

8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах. Так он ответил на просьбу спикера парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги об участии в президентской кампании.

16 декабря прошло собрание группы в поддержку Путина, его участники единогласно поддержали действующего президента. Днем позже в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. 18 декабря Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.